نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرص الفنان محمد حماقي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،بصورا جديدة له خلال إحياء إحدى الحفلات الغنائية.

الحصول على كمية كافية من الماء كل يوم مهم للصحة، يمكن أن يمنع شرب الماء الجفاف ، وهي حالة يمكن أن تسبب تفكيرًا غير واضح ، وتؤدي إلى تغير المزاج، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتؤدي إلى الإمساك وحصوات الكلى، لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ، لذلك يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة وزن الجسم وتقليل تناول السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية ، مثل الشاي الحلو أو الصودا العادية.

أمراض القلب من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث أنها فى كثير من الأحيان يمكن أن تنهى حياته، لذا من المهم معرفة الطرق التى تساعد فى الوقاية.

عرض موقع “drexelmedicine ستة أطعمة يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نور اللبنانية وبدت بتغير و ملامح صادمة مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

لكن أتضح أن صور الفنانة نور المتداولة على مواقع التواصل الأجتماعي كانت من ضمن أحدث فيلم الدكتور نبيل أخصائى التجميل الذي يعرض في السينمات حاليا وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي.