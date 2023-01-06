عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

ساعة حماقي
ساعة حماقي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

رقم خرافي.. سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة على السوشيال ميديا

حرص الفنان محمد حماقي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،بصورا جديدة له خلال إحياء إحدى الحفلات الغنائية.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء؟.. مفاجأة

الحصول على كمية كافية من الماء كل يوم مهم للصحة، يمكن أن يمنع شرب الماء الجفاف ، وهي حالة يمكن أن تسبب تفكيرًا غير واضح ، وتؤدي إلى تغير المزاج، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتؤدي إلى الإمساك وحصوات الكلى، لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ، لذلك يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة وزن الجسم وتقليل تناول السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية ، مثل الشاي الحلو أو الصودا العادية.

أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب.. تناولوها بطرق معينة

أمراض القلب من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث أنها فى كثير من الأحيان يمكن أن تنهى حياته، لذا من المهم معرفة الطرق التى تساعد فى الوقاية. 

عرض موقع “drexelmedicine ستة أطعمة يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب.

بعد صورها الصادمة.. إطلالات تكشف عن أناقة نور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نور اللبنانية وبدت بتغير و ملامح صادمة مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

لكن أتضح أن صور الفنانة  نور المتداولة على مواقع التواصل الأجتماعي كانت من ضمن أحدث فيلم الدكتور نبيل أخصائى التجميل الذي يعرض في السينمات حاليا وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

ترشيحاتنا

رئيس جرّاحي عين شمس:إعلان أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر خلال ساعات

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

الخطيب شاهد على العقد.. عقد قران نجل نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

بعد الموافقة على الأسواق الحرة .. هل تسمح السعودية ببيع الكحول ؟

بسبب سيف الجزيري .. أول صدمة لـ الزمالك من فيفا في 2023

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ