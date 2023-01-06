من هما وكم يتقاضيان؟.. ما تريد معرفته عن التوأم الوسيم حارسي رونالدو

حارسا رونالدو"التوأم الوسيم".. عرضت فضائية العربية تقريرًا عن حارسا كريستيانو رونالدو الشخصيان الملقبان بـ “التوأم الوسيم” بعد ظهورهما خلال استقباله في السعودية، حيث أثرت معرفة هويتهما التساؤلات عبرمواقع التواصل الاجتماعي.. فما القصة؟







كشفت وسائل إعلام برتغالية أن التوأم البرتغالي سيرجيو وجورجي راماليرو خدما كجنديين في وحدة النخبة من القوات البرتغالية الخاصة في أفغانستان، ثم انضما لاحقًا للشرطة البرتغالية، قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة.





وفي عام 2021 تعاقد معهما النجم رونالدو، حيث طلب التوأم أخذ إجازة بدون راتب من سلك الشرطة للتفرغ من أجل حماية رونالدو وعائلته، وفق صحيفة “فلاش” البرتغالية.





وقالت وسائل إعلام إن كريستيانو كان يخصص راتبًا قدره 1.5 مليون دولار سنويًا لحارسه السابق “نونو”، متوقعة أن يتلقاه التوأم.





وشوهد التوأم في أغلب اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب خلال تجوله في الشوارع أو خلال السفر مع عائلته.



