نجلاء بدر للأقباط: عيد ميلاد مجيد وكل سنة وأنتم طيبين

هنأت الفنانة نجلاء بدر، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت نجلاء بدر في منشور لها: “عيد ميلاد مجيد وكل سنة وأنتم طيبين”.

وعلي جانب آخر، أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، وأحمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القداس سيقام في كل كنائس مصر وعلى رأسها القدس بكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي سيصلي بها البابا تواضروس الثاني.

وأكد القمص موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، على قناة dmc، مع الإعلامي رامي رضوان: "العديد من المواطنين المسيحيين سيكونون في كاتدرائية ميلاد المسيح.

وعن الإجراءات الاحترازية، أكد القمص: "إجراءات مواجهة كورونا ستكون موجودة ولكن سيشهد القداس هذا العام إعدادا طبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.