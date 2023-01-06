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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أستاذ قانون دولي: الوثيقة الدستورية الليبية مهمة لوضع خارطة طريق واضحة

نورهان موسى ، أستاذ
نورهان موسى ، أستاذ القانون الدولي

أشادت الدكتورة نورهان موسى أستاذ القانون الدولي، بإصدار رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وثيقة دستورية برعاية مصرية، مؤكدة أن هذه الوثيقة خطوة مهمة للبدء في وضع خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا التي من شأنها أن تنهي بشكل واضح المرحلة الانتقالية التي طالت في ليبيا ولتبدأ مرحلة البناء.

 

وأضافت في تصريحات لها:  “وما يعظم من السعادة بتلقي هذا النبأ هو الثناء على الدور المصري الذي أثبت للمنطقة أهميتها في تحقيق مصالح دول المنطقة، ومدى ثقل هذا الدور وتأثيره ويكرس هذا الموقف حرص السياسة الخارجية المصرية على تحقيق مصالح الشعوب والدول دون تدخل في الشئون الداخلية لها والسعي وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق ذلك” .

 

ووجهت الشكر لكل القائمين على صنع وتنفيذ السياسة الخارجية المصرية خاصة في الملف الليبي، معربة عن أملها في أن  تنتهي الأزمة الليبية إلى انتخابات حرة شفافة تعكس رغبة الليبيين في مستقبل أفضل.

 

وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية.

 

وقال البيان، الذي أصدر عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس النواب المصري بالقاهرة أمس: حرصا منا نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين فإنه تم الاتفاق على ما يلي:

 

قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات . 

 

مجلس النواب ليبيا نورهان موسى الخارجية البرلمان

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