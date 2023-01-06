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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة اليابان تدرس معالجة انخفاض معدل المواليد

صدى البلد

وجه رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، الوزير المسؤول عن التعامل مع انخفاض معدل المواليد ماسانوبو أوجورا، بوضع مسودة إجراءات بحلول نهاية شهر مارس المقبل لمعالجة المشكلة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن كيشيدا طلب من الوزير إنشاء فرقة عمل معنية بالقضية تضم مسؤولين من الجهات الحكومية ذات الصلة، مشيرة إلى أن أوجورا يخطط لعقد أول اجتماع لفرقة العمل في وقت مبكر وبدء المناقشات حول طبيعة الإجراءات اللازمة.


ومن المتوقع أن تتضمن الإجراءات زيادة المساعدة الاقتصادية للوالدين مثل إعانة مولود، بالإضافة إلى تحسين تعليم ما قبل المدرسة، وخدمات رعاية الأطفال أثناء النهار، وبرنامج إجازة رعاية الطفل.


وكان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد بتقديم حزمة غير مسبوقة من التدابير لمجابهة انخفاض معدل المواليد في البلاد.


تجدر الإشارة إلى أن عدد المواليد في اليابان ينخفض بوتيرة قياسية، إذ أوضحت وزارة الصحة اليابانية في تقريرها المبدئي الصادر في 20 ديسمبر الماضي أن إجمالي عدد المواليد خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بلغ 669 ألفا و871 مولودا؛ أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 4.8% عن عدد المواليد في الفترة نفسها من العام الذي يسبقه.


ووفقا لهذا المعدل، فمن المرجح أن ينخفض عدد المواليد في اليابان في عام 2022 إلى ما دون 800 ألف مولود للمرة الأولى منذ أن بدأت الحكومة اليابانية في جمع إحصاءات المواليد عام 1899.

كيشيدا ماسانوبو أوجورا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو

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