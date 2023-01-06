برلماني: الصعيد لم ير المشروعات الاقتصادية إلا في عهد السيسي

ثمن النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة أسيوط، الخطة التى وضعتها الحكومة لاحداث تنمية شاملة فى الصعيد خاصة أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد.

وأضح عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك يأتي ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى، وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعي مما سيؤدي إلى طفرة غير مسبوقة ولم يشهدها الصعيد من قبل.

وتابع النائب مصطفي سالمان، أن صعيد مصر لم ير المشروعات الاقتصادية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد كانت فى مقدمة المناطق الطاردة للعمالة حيث كان يتجه أبناء وشباب الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى للبحث عن فرص العمالة .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم في ظل إستراتيجة الجمهورية الجديدة التى وضعتها القيادة السياسية. وأثني النائب مصطفي سالمان، بتوجيه الدوله ممثلة في وزارة التخطيط ، استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد واستحواذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.