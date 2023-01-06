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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الاهتمام غير المسبوق بالصعيد انعكس على خطة التنمية الاقتصادية للدولة

عادل اللمعي، عضو
عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظات الصعيد في دائرة الاهتمام والتنمية، ليسهم ذلك في تغير النظرة تجاه الإقليم بالتأكيد على أنه شريك رئيسي في مسيرة البناء وتحقيق التنمية، من خلال استغلال مقوماته فيما يدر عوائد إيجابية لصالح أهالي الصعيد وابناؤه على رأسها توفير الآلاف من فرص العمل، بعدما غابت عنه أوجه التعمير لأعوام طويله لتنتقل بعد ذلك لحالة من التنمية غير المسبوقة، وذلك من خلال مشروعات فى مختلف المجالات بما يعيد تشكيل المحافظة على الخريطة المصرية.

 

وأضاف “ اللمعي ” أن جهود مبادرة حياة كريمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بقرى المحافظة، لا يمكن تغافلها بما يضمن إعادتها للشراكة في التنمية الاقتصادية ولا تكون تلك القرى مجتمع مستهلك بل مجتمع منتج ومساهم في انطلاقة اقتصادية جديدة للريف، حيث قامت المبادرة بإقامة أكثر من 10800 مشروع موزعين على 30 مركزاً قروياً و 181 قرية، وعلى أكثر من 1123 قرية ونجع، وعلى رأسهم قرية أم دومة لتتحول إلي مدينة مصغرة حضرية تنفيذ 128 مشروعًا فى القرية وتوابعها الثمانية، مشيرا إلى أن تناول الرئيس الإفطار، مع أهالي قرية "أم دومة" يبعث بالكثير من الرسائل على رأسها مراعاة البعد الإنساني والتقرب لأهالي مصر والاستماع الدائم لهم، والتأكيد على أنه سيواصل العمل من أجل ضمان حياة لائقة بهم مهما كانت التحديات وأن المسيرة في الارتقاء بالريف المصري لم تنته بعد.

 

وأوضح عضو الشيوخ أن الاهتمام غير المسبوق بالصعيد، انعكس على خطة التنمية الاقتصادية للدولة، لتخصص استثمارات قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 لتنمية محافظات الصعيد، وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر 59.2% من هذه الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث، التي تأتي في قلب تلك المشروعات التنموية يستكمل من خلال مخطط الدولة لتوزيع التنمية على كافة محافظات مصر وضخ شرايين الحياة العصرية بها، والتي من المستهدف أن يصل حجم السكان فى المدينة إلى 8 ملايين و200 ألف نسمة حتى عام 2050، كما أنها تعد منطقة سكنية متكاملة المرافق وجاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن افتتاح المستشفى الجامعى الجديد بسوهاج تعد بمثابة هدية الرئيس لأهالى الصعيد بتكلفة إنشاء 1.1 مليار جنيه، بما تمثله من قيمة مضافة مهمة للقطاع الطبي . 

عادل اللمعي لجنة الاسكان مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

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