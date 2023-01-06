كاتب صحفي: مصر تسير في اتجاه التنمية بكامل طاقتها

نظم حزب "مصر الحديثة" ندوة تحت عنوان "الهوية الوطنية والإستثمار المحلي والخاص" تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب لمناقشة الأوضاع الحالية في ظل ما يعاينه العالم من أزمات إقتصادية كبرى.

وخلال كلمته، أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أنه رغم انقسام الآراء حول ثورة ٢٥ يناير إلا أن الجميع على يقين واتفاق تام بأن هذه الثورة استغلتها طائفة أخرى - جماعة الإخوان - لتحويل دفة الثورة إلى مصالحها الخاصة تحت ستار الدين".

وأضاف خلال كلمته في ندوة حزب مصر الحديثة حول الهوية الوطنية أن مظاهر الفساد في كل شئ كانت كبيرة وواضحة وحولنا في كل مكان.

وتابع فياض: "المقاولات كمثال، كانت الشركات في السابق تضع لنفسها نسبة ربح كبيرة ولم تكن تنفذ المطلوب بمقاييس الجودة المطلوبة، أما الآن فنحن نقف أمام دولة قادرة على الإدارة الرشيدة والرقابة الصارمة للحفاظ على أموال الشعب.

وأوضح أن تلك الرقابة جعلت الشركات تلتزم بكامل المعايير المطلوبة وأصبحت المشاريع تنجز في فترات قصيرة جدا وبتكلفة أقل تحت إشراف الهيئة الهندسية.

وقال: “لو كنا نسير في الماضي كما نحن نسير الآن لأصبحنا في مكان آخر ننافس الدول الكبرى، ونحن نحتاج لعشر سنين أخرى بنفس قوة الدفع التي نسير بها الآن للنهوض وتعويض ما فات”.

وتابع: "خطورة اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف يوازي خطورة قرارات الحرب ولكن ما لمسناه أن مصر نجحت في ما فشلت فيه الكثير من الدول التي إتخذت نفس القرار".

وأضاف: "نجحت مصر في تنفيذ القرار لأن الشعب يدرك أن الدولة لا زالت تسير في طريق الإنجازات والمواطن بات يعي حجم المشروعات التي تنجزها الدولة الان وبأعلى مواصفات عالمية".

وأكمل قائلا: "في البداية انخدع الشعب في هذه الجماعة خصوصا وأنها كانت تعمل منذ سنوات عديدة ولكن بعد تجربتهم لعام كامل اتضح للجميع حقيقتهم ونزل الشعب في ٣٠ يونيو لتصحيح المسار بعد إقراره بخطأ معتقده في هذه الجماعة".

وتابع فياض: "ما حدث من الدولة بعد تلك الفتره نقول عليه إعجاز قبل أن نسميه إنجاز، فما تفعله الدولة الآن في إعمار البنية الأساسية والتي كانت مهترئة تماما يحتاج جهد جبار ".

وأردف: "بدء اهتمام الدولة بالبنية الأساسية هو أولى مظاهر النهوض بالدولة، ولنا في الكهرباء مثال بعدما كانت تنقطع بمتوسط ١٠ ساعات يوميا في أقل من عام إستطاعت الدولة إعادة الكهرباء لكل البيوت المصرية بدون أي أعباء على المواطن".

وأشار إلى أنه رغم الصدمات الاقتصادية الثلاث التي عاشتها مصر بداية من جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وتحرير سعر الصرف لا زالت مصر ماضية في تحدياتها بنجاح وهو ما نلمسه بأعيننا يوميا في كل ما هو حولنا، وعلينا أن نعي جيدا أن حرب روسيا وأوكرانيا سيكون لها تبعاتها لعدة سنوات قادمة.

واختتم فياض حديثه بالتأكيد، أن تدهور التعليم هو وراء فقد الهوية الوطنية لدى الجيل الجديد بعد فقد المدرسة هويتها وإنتشار السناتر التعليمية والدروس الخصوصية التي لا تربي جيل يفهم ولكن تنشئ جيل يشتري شهادته التعليمية، الحل الوحيد هو إعادة المدرس والطالب للمدرسة".

وخلال الندوة .. أكد اللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب أن هذه الندوة تأتي ضمن دور الحزب في التوعية السياسية في ظل إنتشار الشائعات التي من شأنها النيل من نجاحات الدولة المصرية".