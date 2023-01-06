قناة إسرائيلية: أبو مازن أصدر قرارا بمواجهة سياسات حكومة نتنياهو

ذكرت القناة السابعة العبرية اليوم الجمعة أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر قراراً للعمل على كافة المستويات لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تسعى للعمل على توسيع الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.



وأضافت القناة العبرية أنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال محمود عباس: "سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، والخطوات المناسبة للرد على أفعال الحكومة الإسرائيلية التي بدأت الاعتداء على المسجد الأقصى ".



وقالت إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حذرت، من خطورة اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير للأقصى ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً.



وقال أبو مازن إن الاقتحام هى بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها ونحن نعارضها تماما، مضيفا: “سمعنا أيضا أن هناك معارضة داخل إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي على هذه السياسية التي تنتهجها الحكومة الجديدة”.