وزير الدفاع التركي : استفزاز اليونان لن يمر دون رد

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن "الاستفزازات" اليونانية لن تمر دون رد من أنقرة.

وقال أكار قوله، إن تركيا "لا تضايق أو تستفز اليونان".

اتهم وزير الدفاع التركي في يوم الثلاثاء الماضي، السياسيين والعسكريين اليونانيين بافتعال الاستفزازات والأزمات مع تركيا بشكل ممنهج بهدف التغطية على عجزهم، على حد وصفه.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الخلاف مجددا بين البلدين بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.

ويذكر أن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو قد هدد الشهر الماضي، بأن تقوم بلاده بما يلزم إذا استمرت اليونان في استفزازاتها، وذلك تعليقا على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة قبالة السواحل التركية.

وجاءت هذه التطورات بعدما لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحرك ضد اليونان، قائلا إن "تركيا قد تأتي على حين غرة في ليلة من الليالي".