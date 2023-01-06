إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات مع الاحتلال

أفادت صحف عربية اليوم الجمعة، بوقوع إشتباكات بين فلسطينيين وإسرائيليين، كا أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت الصحف أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي، خلال مسيرة مناهضة للإستيطان، شرق قلقيلية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنا فلسطينيا أصيب بقنبلة غاز بالقدم، وعشرات مواطنين فلسطينيين آخرين أصيبوا بالاختناق وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.