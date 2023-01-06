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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنصف ثمن آيباد .. TCL تطرح حاسب أندرويد لوحيا بمواصفات منافسة

TCL NxtPaper 12 Pro
TCL NxtPaper 12 Pro

أعلنت شركة TCL، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت TCL NxtPaper 12 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 12.2 بوصة، بدقة 2160 × 1440 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2.

 

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سعر ومواصفات تابلت TCL NxtPaper 12 Pro


ويتم تشغيل تابلت TCL NxtPaper 12 Pro، بواسطة معالج ميدياتك الرائد من نوع Kompanio 800T، جنبًا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين مدمجة بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذكرة الخارجية microSD.

TCL NxtPaper 12 Pro

ويتمتع الكمبيوتر اللوحي الجديد TCL NxtPaper 12 Pro، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بينما يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل وفلاش LED.


وزودت TCL، التابلت الجديد بدعما للعمل مع القلم الالكتروني E-Pen، والذي يدعم أكثر من 8192 مستوى ضغط، ويحزم TCL NxtPaper 12 Pro، بطارية بقوة 8000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ شحن USB-C.

كما تقدم TCL أيضا ملحقا اختياريا للوحة المفاتيح، والتب يتم توصيلها مغناطيسيا بالكمبيوتر اللوحي عبر دبابيس البوجو، ويعمل تابلت TCL NxtPaper 12 Pro، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12.

ويتوفر تابلت TCL NxtPaper 12 Pro ، للبيع في الولايات المتحدة مقابل سعر حوالى 499 دولار (أي ما يعادل 13500 جنيه مصري)، لإصدار Wi-Fi، بينما سيصل طراز 5G في وقت لاحق من هذا العام مقابل سعر 549 دولار (أي ما يعادل 14900 جنيه مصري).

TCL NxtPaper 12 Pro
TCL تابلت جهاز لوحي TCL NxtPaper 12 Pro تابلت TCL NxtPaper 12 Pro سعر ومواصفات

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