المصريون نسيج واحد.. برلمانية تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمختلف الطوائف، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لمصرنا الغالية مزيد من المحبة والسلام ودوام الخير والنماء والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن مصر بمسلميها وأقباطها دائما وعلى مر العصور يد واحدة في مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وتؤكد يوما بعد يوم أن شعبها نسيج واحد لن يسمح أبدا بأن يفتن أو يفرق أحدا بين أفراده.



ََوذكرت عضو مجلس النواب، أن البابا تواضروس الثاني لعب دورا عظيما في تدعيم النسيج الوطني وتقوية الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات، ووقف بالمرصاد أمام محاولات إشعال الفتنة في مصر، مؤكدة على اعتزازها بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.



ولفتت النائبة إلى أن مشاركة المسلمين للأخوة الأقباط أعيادهم يؤكد أن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا مهما حاولوا التفريق بينهم، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التي ستظل موجودة بين المصريين.