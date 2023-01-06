أخبار السيارات..5 سيدان وهاتشباك في السعودية.. أشهر 5 أنواع للشراء من الكويت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق السعودي للسيارات على مجموعة من أشهر سيارات السيدان والهاتشباك المعروفة عالمياً، والتي تمثل الفئة الاقتصادية.

يتميز السوق الكويتي للسيارات بمجموعة من سيارات السيدان الاعتمادية التي تتوفر بسعر اقتصادي وتقدم قيمة كبيرة مقابل السعر.

أعلنت شركة مرسيدس بنز معرض خلال فعاليات معرض CES 2023 عن شبكة شحن كهربائية عالمية سيتم إطلاقها أولاً في أمريكا، وسيبدأ البناء في عدة مواقع بالولايات المتحدة وكندا هذا العام، وسيتبعها مواقع في أوروبا والصين وأسواق رئيسية أخرى لصناعة السيارات، وسيكون الهدف الرئيسي هو اكتمال بناء الشبكة قبل نهاية العقد.

تعتبر السيارة أودي A6 أشهر وأقوى إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة إعفاء المغتربين من الجمارك والرسوم التي أطلقتها الحكومة المصرية.

تعتبر السيارة أودي A6 أشهر وأقوى إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة إعفاء المغتربين من الجمارك والرسوم التي أطلقتها الحكومة المصرية.