أخبار السيارات..5 سيدان وهاتشباك في السعودية.. أشهر 5 أنواع للشراء من الكويت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
بداية من 50 ألف ريال .. 5 سيارات سيدان وهاتشباك في السعودية
يحتوي السوق السعودي للسيارات على مجموعة من أشهر سيارات السيدان والهاتشباك المعروفة عالمياً، والتي تمثل الفئة الاقتصادية.
أشهر 5 سيارات سيدان للشراء من الكويت .. صور
يتميز السوق الكويتي للسيارات بمجموعة من سيارات السيدان الاعتمادية التي تتوفر بسعر اقتصادي وتقدم قيمة كبيرة مقابل السعر.
مرسيدس تستثمر مليار دولار في شبكة شحن السيارات الكهربائية الجديدة
أعلنت شركة مرسيدس بنز معرض خلال فعاليات معرض CES 2023 عن شبكة شحن كهربائية عالمية سيتم إطلاقها أولاً في أمريكا، وسيبدأ البناء في عدة مواقع بالولايات المتحدة وكندا هذا العام، وسيتبعها مواقع في أوروبا والصين وأسواق رئيسية أخرى لصناعة السيارات، وسيكون الهدف الرئيسي هو اكتمال بناء الشبكة قبل نهاية العقد.
للشراء من الخليج.. قيمة الوديعة البنكية للسيارة أودي A6
تعتبر السيارة أودي A6 أشهر وأقوى إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة إعفاء المغتربين من الجمارك والرسوم التي أطلقتها الحكومة المصرية.
مرسيدس تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة دفع رباعي بسبب أعطال
تعتبر السيارة أودي A6 أشهر وأقوى إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة إعفاء المغتربين من الجمارك والرسوم التي أطلقتها الحكومة المصرية.