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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أجرأها الأخيرة .. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

إطلالات ياسمين الخطيب
إطلالات ياسمين الخطيب

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

وظهرت ياسمين بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات :مش بردانة. 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .
 

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي". 

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