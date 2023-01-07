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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة 2023 .. سعر ومواصفات iQOO U6 لذوي الدخل المحدود

iQOO U6
iQOO U6

انتهت العلامة التجارية الفرعية  iQOO  التابعة لشركة "فيفو" Vivo مؤخرًا من إطلاق سلسلة هواتف iQOO 11 المتميزة و  iQOO Neo 7 SE  للطبقة المتوسطة في الصين.

 وفقا لتقرير gizmochina تحضر العلامة التجارية الصينية لهاتف ذكي جديد موجه لأصحاب الميزانية المحدودة. رصد عدد من المواقع التكنولوجية هاتف ذكي جديد من  iQOO  يحمل رقم الطراز V2230EA في عدد من مواقع الشهادات الصينية ، والتي تكشف عن مواصفاته وتصميمه.

ظهر هاتف ذكي جديد غير معروف الاسم من iQOO في مواقع شهادات TENAA و 3C الصينية برقم كودي لللطراز V2230EA. تكشف القوائم أن الهاتف سيكون مزودًا بشاشة LCD ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

علاوة على ذلك ، شاركت TENAA أيضًا صورًا حية للهاتف الذكي يلقي نظرة جيدة على لغة التصميم. كما يتضح من الصور ، فإن الهاتف الذكي الغامض iQOO له ظهر مسطح مع جزيرة مستطيلة بها عدستين من المستشعرات. يحتوي الهاتف على شاشة مسطحة مع نوتش قطرة الماء وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

حتى الآن غير معروف الاسم الحقيقي أو التسويقي بمعنى أوضح للجهاز ، ومع ذلك ، تشير الشائعات في الصين إلى أنه سيطلق عليه اسم iQOO U6. وتتردد شائعات قوية أن سعر الجهاز يتراوح بين 1000 و 1500 يوان (146 دولارًا - 220 دولارًا) اي ما يعادل 5984 ألف جنيه مصري.

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من المتوقع أن يظهر الهاتف لأول مرة كخليفة لجهاز iQOO U5 من الفئة الاقتصادية والذي تم إصداره لأول مرة في ديسمبر 2021، ويأتي مع شاشة LCD بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحزم بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 695 5G، الداعم لشبكات الجيل الخامس، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ودعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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