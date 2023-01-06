إصابة 4 أطباء في حادث توك توك ببني سويف

أصيب 4 أطباء امتياز، جميعهم من قرية واحدة، منذ قليل في حادث تصادم مركبة توك توك مع دراجة بخارية تروسيكل بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك مع دراجة بخارية تروسيكل بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 4 أطباء امتياز، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.