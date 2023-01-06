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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية يقفز 9.6% خلال أول أسبوع من 2023

صدى البلد

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الأول من عام 2023.. حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.362 مليار ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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