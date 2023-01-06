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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير المركز المصري: ثورة 30 يونيو أصابت تنظيم الإخوان بشروخ عميقة

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن التنظيم الدولي للإخوان ارتبط والتصق بالتنظيم في مصر بشكل كبير، وهو ما جعل الهزة الكبيرة التي تعرض لها الفرع المصري في ثورة 30 يونيو 2013 تصيب التنظيم الدولي بهزة عميقة جدا لم يتعرض لها من قبل.

وأضاف عكاشة خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ثورة 30 يونيو تسببت في الكشف الكامل للتنظيم، وفي عقود سابقة كان هناك ضربات من قبل الدولة، وكان هناك ضربات أمنية إلى حد ما، وصولا إلى مشكلات التي لها علاقة بالشتات».

وتابع: «خطة الإخوان كانت تسير على نسق الاستمرار في مصر والاستحواذ على دولة كبرى كالدولة المصرية، وكل الأفرع كانت مسخرة للاستيلاء على مصر، لكن الهزة والشروخ العميقة التي أصابت التنظيم الدولي بدأت من القاهرة في 30 يونيو 2013 وامتدت على مدار عقد كامل، وما زالت هذه الشروخ تضرب جنبات هذا التنظيم بقوة».

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