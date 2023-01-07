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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مفيش ورق تواليت.. موظفو تويتر يشتكون من بخل إيلون ماسك… الضربة القاضية لـ "جوجل" .. مايكروسوفت تدمج ChatGPT مع محركBing

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الضربة القاضية لـ "جوجل" .. مايكروسوفت تدمج ChatGPT مع محرك Bing

أحدث تطبيق  ChatGPT  الذي يعتمد على نظم الذكاء الاصطناعي ضجة كبيرة خاصة بعد انتشاره الواسع خلال العالم الماضي، ووصف من قبل البعض بأنه "تطبيق مدمر" لكل شيء بدءًا من النزاهة الأكاديمية وأوراق البحث العلمي وحتى تدمير مهنة التسويق بأكملها.

 

مفيش ورق تواليت.. موظفو تويتر يشتكون من بخل إيلون ماسك

يتبع الملياردير "إيلون ماسك" سياسة تقشفية عنيفة وحادة في إدارته لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" الذي أصبح المالك الأوحد له، ولكن يبدو أن سياساته لها بعض العواقب الوخيمة على بيئة العمل والموظفين الذين يشتكون من قذارة الحمامات ذات الرائحة الكريهة وعدم وجود ورق تواليت.

 

العام الأسود لـ "سامسونج".. انخفاض الأرباح 70% على أساس سنوي

تراجعت أرباح  سامسونج  بنسبة 70% في الربع الرابع من 2022 بعد انخفاض الطلب على مبيعاتها وتباطؤ حجم مبيعات رقائق الذاكرة الخاصة بها، وهو أول تراجع في نسبة أرباحها منذ ثلاث سنوات.

قبل طرحه رسميا.. سعر ومواصفات جوال  Oppo A78 5G في مصر والسعودية والإمارات

تستعد شركة  اوبو  Oppo لإطلاق جوالها الذكي الجديد في الفئة المتوسط من الأسعار يسمى Oppo A78 5G، وبالفعل حصل الجهاز على عدة شهادات تصديق مؤخرًا ومن المتوقع أن يكون خليفة هاتف Oppo A77. 

 

مفاجأة 2023 .. سعر ومواصفات iQOO U6 لذوي الدخل المحدود

انتهت العلامة التجارية الفرعية  iQOO  التابعة لشركة "فيفو" Vivo مؤخرًا من إطلاق سلسلة هواتف iQOO 11 المتميزة و  iQOO Neo 7 SE  للطبقة المتوسطة في الصين.

 

قبل طرحه رسميا .. مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite 5G

ظهر هاتف Honor Magic 5 Lite 5G  من شركة “هونر” لأول مرة على منصة Google Play Console، ويحمل اسم كودي للطراز HNRMO-Q وقد تم رصده لأول مرة بواسطة MyFixGuide. 

Honor iQOO OPPO جوال سامسونج تويتر إيلون ماسك جوجل

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