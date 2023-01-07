بقدرات قوية .. يانج وانج U8 الجديدة من BYD |صور

كشفت شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام U8، والتي تأتي من خلال احد اذرعة الشركة "يانج وانج"، حيث تضم السيارة حزمة من التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية القوية، لتواصل من تعزيز تواجدها بعد الكشف عن النسخة الخارقة U9.

بقدرات قوية .. يانج وانج U8 الجديدة من BYD

تأتي السيارة U8 بقدرات فنية قوية، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 3 ثواني، بالاضافة إلى محرك كهربائي، مع الكثير من الاوضاع الفنية مثل "تقنية السلطعون" والتي تمنح السيارة افضلية المناورة على الطرق الوعرة.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD

كما تتمتع السيارة U8 بتقنية التعامل مع المياه العميقة، بفضل خاصية IP68 التي تتعلق بالمحرك، إلى جانب مقاومة المنحدرات الرملية، والقدرة على مواصلة السير بسرعة قدرها 120 كيلومتر في الساعة، في حالة تعرض احد الاطارات إلى الثقب، بالاضافة إلى وضع التعامل مع الطرق الثلجية.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD

وبهذه القدرات يمكن وصف السيارة U8 بعملاقة التعامل مع الطرق المتنوعة، والتي تقدم بتقنيات الصانع الصيني المتطورة مع محرك بقوة 220-240 كيلو واط، و 320 إلى 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى امتلاكها لهيكل خارجي رياضي، مدعوم بجوط 20 بوصة، ملفوفة بإطارات 275/60 R20.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD

وتقدم السيارة يانج وانج U8 بإطلالة خارجية تتسم بالصرامة، حيث تتمتع بشبكة كبيرة الحجم، ومصابيح LED، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 5.3 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.5 متر، وناحية خلفية تضم مكان مخصص الإطار البديل، ومفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب الكثير من اللمسات الداخلية العصرية.