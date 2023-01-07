عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات قوية .. يانج وانج U8 الجديدة من BYD |صور

يانج وانج U8 الجديدة
يانج وانج U8 الجديدة من BYD

كشفت شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام U8، والتي تأتي من خلال احد اذرعة الشركة "يانج وانج"، حيث تضم السيارة حزمة من التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية القوية، لتواصل من تعزيز تواجدها بعد الكشف عن النسخة الخارقة U9.

رسميا .. بي واي دي تكشف عن كورفيت 07 الجديدة |صور

أحدث أسعار بي واي دي F3 بعد الزيادة الجديدة .. صور

بقدرات قوية .. يانج وانج U8 الجديدة من BYD

 

تأتي السيارة U8 بقدرات فنية قوية، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 3 ثواني، بالاضافة إلى محرك كهربائي، مع الكثير من الاوضاع الفنية مثل "تقنية السلطعون" والتي تمنح السيارة افضلية المناورة على الطرق الوعرة.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD

كما تتمتع السيارة U8 بتقنية التعامل مع المياه العميقة، بفضل خاصية IP68 التي تتعلق بالمحرك، إلى جانب مقاومة المنحدرات الرملية، والقدرة على مواصلة السير بسرعة قدرها 120 كيلومتر في الساعة، في حالة تعرض احد الاطارات إلى الثقب، بالاضافة إلى وضع التعامل مع الطرق الثلجية.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD

وبهذه القدرات يمكن وصف السيارة U8 بعملاقة التعامل مع الطرق المتنوعة، والتي تقدم بتقنيات الصانع الصيني المتطورة مع محرك بقوة 220-240 كيلو واط، و 320 إلى 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى امتلاكها لهيكل خارجي رياضي، مدعوم بجوط 20 بوصة، ملفوفة بإطارات 275/60 R20.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD

وتقدم السيارة يانج وانج U8 بإطلالة خارجية تتسم بالصرامة، حيث تتمتع بشبكة كبيرة الحجم، ومصابيح LED، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 5.3 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.5 متر، وناحية خلفية تضم مكان مخصص الإطار البديل، ومفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب الكثير من اللمسات الداخلية العصرية.

يانج وانج U8 الجديدة من BYD
بى واى دى يانج وانج النسخة الخارقة U9 يانج وانج U8 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الحق بسرعة .. متى ينتهي موعد شراء شهادات الـ 25% من البنوك

موضوعات متعلقة

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري .. صور

سعر بى واى دى F3 موديل 2023 .. صور

أسعار بي ام دبليو 218i موديل 2023 في مصر .. صور

تبدأ من 4500 ريال..سعر ارخص سيارة SUV من رينو بالسوق العماني |صور

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة .. صور

هافال H-DOG للمرة الأولى بمعرض جوانزو للسيارات.. صور

لمحبي الـ بيك أب.. فورد F-150 رابتور 2023 في البحرين

سعر تويوتا كورولا 2023 في قطر .. صور

ترشيحاتنا

الإسعافات الأولية عند بلع الشخص جسم غريب .. تعرف على الخطوات

كنائس الأقصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا.. داو جونز يرتفع بنسبة 2.1%

أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل .. آيتان تجعله يحترق

شكوى لوزير الشباب والرياضة.. قرارات مهمة من مجلس إدارة الزمالك|تفاصيل

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

نزيف حاد أنهى حياته.. 10 صور لـ جورج وسوف وابنه الراحل

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ