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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج

آثار أبيدوس بسوهاج
آثار أبيدوس بسوهاج

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا حول تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج، موضحة أنه من أعظم المناطق الأثرية في مصر والعالم ذات التصميم الفريد.

وذكر التقرير، أن تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج يهدف إلى تحقيق الرؤية الحضارية لمنطقة أبيدوس وفتح المجال البصري بها، موضحة أن المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه ويستند على 36 عمود جرانيت بها.

ولفت تقرير القناة، إلى أن تطوير الساحة الأمامية وعمل مسارات جديدة للزيارة عند معبدي سيتي الأول، بجانب إنشاء مبنى لخدمة الزوار وساحات للسيارات وتأمين المنطقة الأثرية، بجانب تكلفة التطوير وخفض منسوب المياه الجوفية بلغت 42 مليون جنيه.

ويعد معبد أبيدوس أو «العرابة المدفونة» بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج من المدن القديمة بمصر العليا، ويرجع تاريخها إلى 5 آلاف سنة ما قبل الميلاد، وسميت العرابة المدفونة لكثرة الآثار الموجودة بها تحت الرمال ويمتاز المعبد بكثرة النقوش الموجودة فيه بالإضافة إلى أنه من المعابد «المسقوفة».

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