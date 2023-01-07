حبس شخص حول مسكنه إلى مصنع للمواد المخدرة بالقاهرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة مسكنه لتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة مسكنه لتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع المواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - 2 ماكينة تغليف - كمية من الأكياس معدة للتعبئة) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـحوالى 150 ألف جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.