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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر لنصبهم على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على أموالهم

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك

وكان قد ضبط رجال المباحث تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب  إنتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموالهم ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيامها بالتواصل مع أحد الأشخاص "سمسار" عقب قيامه بالإعلان عن بيع شقة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وتقابلت معه رفقة شقيقتها وبحوزتها مبلغ مالى مليون و500 ألف جنيه ولدى تواجد السمسار صحبتهما بالسيارة الخاصة بشقيقتها ، فوجئا بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها عدد (5) أشخاص ترجل منها أحدهم وأدعى أنه من رجال الشرطة وأستولى منها على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي ومفتاح السيارة واصطحب السمسار معه بالميكروباص ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة رواية المُبلغة وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها وأقرت بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وطلبت منه شراء مبلغ 50 ألف دولار مقابل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وإتفق معها على التقابل بدائرة القسم ، وعقب ذلك حضر إليها مترجلاً للتأكد من وجود المبلغ المالى بحوزتها ، ثم فوجئت بحضور عدد (5) أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وإستولوا منها على المبلغ المالى ، ولاذوا بالفرار .

وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية ، أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (776 ألف جنيه - طبنجة صوت و7 طلقات صوت - حقيبة بداخلها أوراق مطبوع عليها فئة 100 دولار) .

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين بذات الأسلوب.

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وشراء بضاعة عبارة عن قطع غيار سيارات بمبلغ 500 ألف جنيه والإحتفاظ بتلك البضائع بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبإستهداف المخزن عُثر بداخله على البضاعة المشار إليها .

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين وإتهمتهم بالنصب عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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