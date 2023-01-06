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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حظه وحش في الصفقات.. تعليق مؤثر من بركات على أداء الزمالك مع فيريرا

صدى البلد

دعم الإعلامي محمد بركات، استمرار البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغم التعثر في آخر مباراتين بالدوري الممتاز هذا الموسم ضد أسوان والداخلية.

وقال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهدوء والثقة في المدرب التي تأتي من مجلس الإدارة أولى الخطوات لعودة الزمالك إلى قوته مرة أخرى".

وأضاف: "فيريرا جاء بالزمالك من منطقة بعيدة، وبداية الزمالك كانت سيئة في الدوري خلال الموسم الماضي، لكن المدرب جاء في ظروف صعبة ونجح في حصد لقب الدوري".

وواصل: "هناك فارق بين التدخلات والتحفظات، وهذا ما أكده مجلس الزمالك، لذلك عقد جلسة مع فيريرا لا يُعتبر تدخلا فنيا".

واختتم حديثه قائلا: "فيريرا لن يسمح بالتدخل في عمله، ولكن مجرد استفسارات مجلس الزمالك من فيريرا لا يُعتبر تدخل، وحظ الزمالك سيئ في صفقاته بالنسبة لسامسون وكذلك إصابة إبراهيما نداي وتراجع مستوى سيف الجزيري خلال الفترة الأخيرة".

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