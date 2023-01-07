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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أفارقة قتلوا شخصا وأصابوا آخر خلال سرقة بالإكراه بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على شخصين وإصابة أحدهم ووفاة الأخر، أثناء محاولتهم سرقته بالإكراه بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك

وكان قد ضبط رجال المباحث ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية لتعديهم بالضرب على شخصين محدثين إصابة أحدهما ووفاة الآخر ، تمت عملية الضبط تنفيذاً اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بمحافظة القاهرة مصاب بطعنة بالصدر وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية ذات الدولة " ، مقيم بذات العنوان "توفى متأثراً بإصابته بطعنة بالصدر" ) فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة " لا يعلم بياناتهم بإستيقافهما للإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية ولدى رفضهما قاموا بالتعدى عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة الثانى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديدهم وأمكن ضبطهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" والمستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بهدف سرقة المجنى عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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