حبس عامل سرق شركة لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة بالموسكي

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالسرقة من داخل إحدى الشركات بالموسكي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك

وكان قد ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل إحدى الشركات بالموسكي .

تبلغ لقسم شرطة الموسكى من صاحب شركة لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة ، كائنة بدائرة القسم قرر بأنه أثناء قيامه بالجرد السنوى بالشركة ملكه اكتشف سرقة مجموعة من السماعات الذكية ، والسماعات الأيربود ، والشواحن ، وبعض الإكسسوارات من داخل الشركة ملكه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة ، مقيم بمحافظة الجيزة أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، ولطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة بعض محتوياتها.

وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المسروقات على فترات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع ، وتم بإرشاده ضبط (عدد 36 أوستيك سماعة ، 35 سماعة بلوتوث ، 5 ساعات إسمارت ، 10 شواحن هاتف محمول ، جهاز "mp3" للسيارة ، 80 جراب للهاتف المحمول) وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.