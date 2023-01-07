يرى أحمد مجدي نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم يتأثر برحيل المغربي أشرف بن شرقي الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي.
قال مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيد عبد الله نيمار يمثل قوة هجومية مميزة للزمالك، وهو أفضل خيار للزمالك في خطة 3-4-3"
أضاف: "الزمالك لم يتأثر برحيل أشرف بن شرقي، والدليل أن الفريق كان يسير بشكل قوي هجوميا"
وختم حديثه قائلا: "لا أعلم سبب استبعاد نيمار عن تشكيل الزمالك الأساسي وبالطبع طبيعي أن يخطأ فيريرا فهو في النهاية بشر"
لم يتأثر| تعليق غريب من نجم الزمالك السابق على رحيل بن شرقي
يرى أحمد مجدي نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم يتأثر برحيل المغربي أشرف بن شرقي الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي.