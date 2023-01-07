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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يتأثر| تعليق غريب من نجم الزمالك السابق على رحيل بن شرقي

صدى البلد

يرى أحمد مجدي نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم يتأثر برحيل المغربي أشرف بن شرقي الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي.
قال مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيد عبد الله نيمار يمثل قوة هجومية مميزة للزمالك، وهو أفضل خيار للزمالك في خطة 3-4-3" 
أضاف: "الزمالك لم يتأثر برحيل أشرف بن شرقي، والدليل أن الفريق كان يسير بشكل قوي هجوميا" 
وختم حديثه قائلا: "لا أعلم سبب استبعاد نيمار عن تشكيل الزمالك الأساسي وبالطبع طبيعي أن يخطأ فيريرا فهو في النهاية بشر"

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