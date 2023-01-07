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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر حادة بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خسارة أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مع تخفيف الطقس المعتدل غير المعتاد من حدة أزمة الطاقة في المنطقة.

انخفضت العقود المستقبلية الهولندية المرجعية الأقرب أجلا بنسبة 4%، واستقرت عند 69.53 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مسجلةً تراجعا أسبوعياً بنحو 8.9%، كما تدهور العقود المعادلة لها في المملكة المتحدة.

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شكلت أسعار الطاقة محركاً رئيسياً لمعدلات التضخم، لذلك فإن تراجع الطلب المفاجئ يخفف العبء المُلقى على عاتق المستهلكين، وينشر التفاؤل بين السلطات الأوروبية، بحسب وكالة "بلومبرج".

بعد الأسعار القياسية التي شهدتها القارة خلال العام الماضي، والمخاوف من أن تضطر حكومات الدول إلى الترشيد الإجباري لاستهلاكها للغاز، يعتبر الشتاء المعتدل نعمة تساعد المنطقة في الحفاظ على مخزونات الغاز عند مستويات جيدة.

مخزونات أوروبية قوية

امتلأت المخزونات الأوروبية بنسبة 83% - أعلى من المستوى الموسمي العادي لمدة خمس سنوات في هذا الوقت من العام - حتى أن بعض الدول خزنت الغاز المتوافر لديها خلال الأيام الأخيرة. أما في ألمانيا -الاقتصاد الأكبر في المنطقة- فتبلغ نسبة امتلاء المخزون 91% تقريباً، وفقاً لـ"جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا ".

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في هذا الإطار، قلل مستهلكو الغاز المخصص للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي من طلبهم عليه خلال الشتاء لخفض التكاليف. ورغم هبوب موجة برد قاسية في بداية ديسمبر، تراجع الطلب على الغاز بأنحاء متفرقة من أوروبا خلال الشهر الماضي بنسبة 11% مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الماضية، وفقاً لبيانات مؤسسة "آي سي آي إس".

وبحسب "بلومبرج" ما تزال المخاطر موجودة، وأسعار الغاز أعلى بكثير من مستوياتها المعتادة، والقارة عرضة لأي أزمات إضافية في الإمدادات، إذ تعاني الأسواق العالمية من نقص أساسي في الغاز هذا العام، وسط تراجع التدفقات من روسيا.

كما ستكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدودة، في ظل عدم إطلاق مشروعات تصدير كبرى جديدة على المدى القريب، ويمكن أن تزداد حدة المنافسة مع الدول الآسيوية على الوقود.

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