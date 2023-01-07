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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| سبب وفاة ابن جورج وسوف.. رحيل أول حالة أجرت زراعة الرئة بمصر

جورج وسوف
جورج وسوف

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مش مرض.. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

تسبب خبر وفاة ابن جورج وسوف فى حالة كبيرة من الحزن والصدمة بين جماهيره من مختلف البلاد العربية بسبب ماحدث لهذا الشاب فى مقتبل العمر.

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،خلال الأيام الماضية ، أنباء عن حجز وديع ابن جورج وسوف الرعاية المركزة فى إحدى مستشفيات لبنان ودخوله للرعاية المركزة.

ياسمين عز للنساء: ليه مش بتدي لجوزك غير رف واحد فى الدولاب

فى الأونة الأخيرة تكرر تصدر المذيعة ياسمين عز الترند بسبب تصريحاتها غير المعتادة عن الرجال والطريقة التى يفترض أن تعامله بها المرأة سواء كانت زوجة أو أخت.

وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر .. علامات تنبئ بفشل هذه العمليات

تسبب خبر وفاة السيدة التى أجريت لها أول عملية زراعة رئة بمصر حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا مما جعل الأشخاص يرغبون فى فهم هذه الحالة بشكل أكبر.

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