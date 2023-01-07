ما أقسى الموت.. نانسي عجرم ناعية وديع جورج وسوف: خسارة شاب بيسوى الدني

نعت الفنانه نانسي عجرم وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف والذي وافته المنيه مساء أمس بعد معاناته من نزيف.

وكتبت نانسي عجرم عبر تويتر :ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!!، قلبي مع الغالي والحبيب #أبو_وديع،الله يصبرك ويصبر عايلتك، خسارة شاب بيسوى الدني.. !

وتوفي مساء امس وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".