أنغام ناعية نجل جورج وسوف: الله يربط علي قلبك وقلب امه

نعت الفنانه أنغام وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف والذي وافته المنيه مساء أمس بعد معاناته من نزيف.

وكتبت أنغام عبر تويتر :لاحول ولاقوة الا بالله .خالص التعازي في وفاة #وديع_جورج_وسوف الله يرحمه ويحسن إليه ،ويصبرك يابو وديع ويربط علي قلبك وقلب امه. انالله وانا اليه راجعون ..

وتوفي مساء امس وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".