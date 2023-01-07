بعد إشادة شريهان ببطلها.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية تشارلي تشابلن

تعرض مسرحية تشارلي تشابلن ضمن فاعليات موسم الرياض ، بالسعودية ، وذلك خلال الفترة من 11 الى 20 يناير الحالي على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض .

وتترواح أسعار تذاكر مسرحيةتشارلي تشابلن من 722 جنيها مصريا “ ما يعادله بالريال ” الى 2176 جنيها مصريا.

نشر الفنان محمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” فيديو مع الفنانة شريهان، من كواليس مسرحيته الجديدة تشارلي تشابلن .

وظهرت الفنانة شريهان وهي تمدح فى اداء محمد فهيم ، ثم قامت بارتداء الكمامة وقالت له “ تسمحلي احضنك ” ،لتقوم باحتضانه .

مسرحية تشارلي تشابلن من تاليف د. مدحت العدل ومن إخراج أحمد البوهي ، ومن بطولة أحمد فهيم .

يذكر أن آخر اعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.