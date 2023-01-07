عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إشادة شريهان ببطلها.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية تشارلي تشابلن

تشارلي تشابلن
تشارلي تشابلن

تعرض مسرحية تشارلي تشابلن ضمن فاعليات موسم الرياض ، بالسعودية ، وذلك خلال الفترة من 11 الى 20 يناير الحالي على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض . 

وتترواح أسعار تذاكر مسرحيةتشارلي تشابلن  من 722 جنيها مصريا “ ما يعادله بالريال ” الى 2176 جنيها مصريا. 

نشر الفنان محمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” فيديو مع الفنانة شريهان، من كواليس مسرحيته الجديدة تشارلي تشابلن . 

بإسدال ونظارة.. شهد أحمد قلبت السوشيال ميديا: السر في تشارلي تشابلن.. فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

وظهرت الفنانة شريهان وهي تمدح فى اداء محمد فهيم ، ثم قامت بارتداء الكمامة وقالت له “ تسمحلي احضنك ” ،لتقوم باحتضانه .

مسرحية تشارلي تشابلن من تاليف د. مدحت العدل ومن إخراج أحمد البوهي ، ومن بطولة أحمد فهيم . 

يذكر أن آخر اعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

تشارلي تشابلن السعودية مصر انجي وجدان شارلي شابلن مدحت العدل تامر حبيب سمر يسري محمد فهيم شريهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية..والعقود الآجلة تسجل 1869.70 دولارا للأونصة

أفضل 20 دعاء لمن عليه امتحان.. تساعده على المذاكرة والحفظ بسرعة

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

سكان عمارة السكة الحديد ببني سويف: عايزين يطفشونا واحنا مسنين وأصحاب إعاقات

طرح موديل 2023 في مصر .. سعر ومواصفات فينوتشيا ستار الرياضية

اللواء أشرف عطية يحصل على جائزة أفضل محافظ على مستوى العالم العربى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ