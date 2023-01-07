البابا تواضروس يوجه الشكر لـ أبو العينين.. ووكيل النواب: أحاطنا بمحبته وحفاوة استقباله وحديثه المجيد عن مصر والمصريين

وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ضمن وفد البرلمان المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديم التهنئة لقداسته وجموع الشعب المصري بأعياد الميلاد المجيدة.

وتقدم النائب محمد أبو العينين، بخالص الشكر والتوقير لقداسة البابا تواضروس، مشيدًا بحسن الاستقبال، والمحبة الجمّة التي أحاطهم بها قداسته خلال الزيارة، وكذلك المعلومات القيّمة عن مصر الحبيبة ومجدها العظيم وتاريخها المخفوف بالذكر الطيب في الكتب المقدسة، إذ تم ورود ذكر مصر والمصريين في الكتاب المقدس نحو 700 مرة.

وكان قد أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب عن سعادته، بلقاء البابا تواضروس الثاني، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وقدم أيو العينين التهنئة للشعب المصري، والأخوة الأقباط قائلاً: "كل عام والأخوة الأقباط والمصريين جميعا بكل خير وسعادة".

وأكد أبو العينين أن قداسة البابا تواضروس من الشخصيات صاحبة المواقف الوطنية العظيمة التي لها مكانة في قلبي و قلوب المصريين جميعا .. فهو أب ومعلم ورمزًا للمحبة والتسامح في وطننا".

وتابع: "أدعو الله أن يجعله عيدا مباركا وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل شعب عظيم صاحب نسيج متفرد ووطن يجمعنا تتآلف فيه أرواحنا وقلوبنا، وطن ستظل سماؤه تعانق أصوات الأذان وأجراس الكنائس لتعزف أنشودة محبة وسلام وتسامح على مر التاريخ .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا .. وكل عام وأنتم بخير".