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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت ..الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ومحافظ صفاقس.. أمريكا تجيز دواءً جديدًا لعلاج الزهايمر.. مكارثي يضمن الأصوات الكافية لرئاسة مجلس النواب

صدى البلد

وزيرة الهجرة المصرية: أبوابنا مفتوحة لمقترحات المصريين في الخارج
قراصنة روس استهدفوا مختبرات نووية أمريكية
ترامب يفشل في منع إقامة دعوى قضائية ضده بنيويورك
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قولها إن مصر حريصة على فتح الباب أمام الجميع والاستماع لمختلف الرؤى ودراسة إمكانية تحقيقها، فيما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أقال كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحافظ صفاقس، فاخر الفخفاخ، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن فريق قرصنة روسيًا يُعرف باسم (كولد ريفر) استهدف 3 مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة في الصيف الماضي.

وتوضح سجلات الإنترنت أن الفريق استهدف، بين أغسطس وسبتمبر، مختبرات بروكهافن وأرجون ولورانس ليفرمور الوطنية الأمريكية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يشير خلال تلك الفترة إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن أراضيها.

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وذكرت "القبس" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، دواءً جديدًا لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر. وتأتي موافقة الوكالة الأمريكية على الدواء ليكيمبي (Leqembi) والمعروف أيضا بتسمية لوكانيماب (lecanemab) بعد أيام قليلة على تقرير للكونجرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى الزهايمر هو أدوهيلم (Aduhelm).

وأشارت "الأنباء" إلى أن قاضيًا في نيويورك قال إنه لا بد أن ترفع المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروة ترامب.

وأفادت "الوطن" بأن الولايات المتحدة أعلنت عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، الجمعة، قال البيت الأبيض إنها أكبر حزمة مساعدات لكييف حتى الآن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن المساعدات التي سيكشف البنتاغون عن تفاصيلها لاحقا، ستشمل مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلات جنود ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

ونقلت "الراي" عن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، قوله إنه ضمن "النصاب الكافي من الأصوات لتولي رئاسة المجلس"، وذلك قبيل انطلاق الجولة الـ14 وبعدما تمكن من الحصول على أصوات 14 نائباً من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب في جولة الاقتراع الثانية عشرة، الجمعة، بعد أن قدّم لهم تنازلات كبيرة، في تطوّر يأمل أنصاره في أن يؤدّي إلى إقناع مزيدٍ منهم في تغيير رأيهم.

 

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