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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكوى لوزير الشباب والرياضة.. قرارات مهمة من مجلس إدارة الزمالك|تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإدارة، بعد الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس الجمعة.

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شكوى لوزير الشباب والرياضة

وقرر المجلس التقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضة ضد اتحاد الكرة،  كما تقرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص أخطاء التحكيم المتعمدة.

مجلس إدارة الزمالك

وقرر مجلس إدارة الزمالك مطالبة اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الزمالك على نفقة الاتحاد، بالإضافة إلى مطالبة الإدارة للاستماع للحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة في الدوري.

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