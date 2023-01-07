رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يترأس وفدا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

ترأّس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بكاتدرائية العذراء مريم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه كل من الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والأستاذ الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



وكان في استقبال وفد الجامعة، الأنبا يوساب، الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والقمص ارمانيوس، والأب شنودة سكرتير الكنيسة.

كما زار رئيس الجامعة والوفد المرافق له، الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالأقصر، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله؛ القس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية، والشيخ فيلمون رمزي، والشيخ رجائي، من مجلس الكنيسة.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، خلال زيارته عن خالص تمنياته أن تظل مصر رمزاً للمحبة والسماحة وتظل دائما فى ازدهار واستقرار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، متمنيا للأخوة المسيحيين كل الخير والرخاء فى العام الجديد.



جامعة طيبة التكنولوجية



وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، حرص الجامعة على دورها المجتمعي المنوط بها إنطلاقًا من سياسة النسيج الواحد، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يحقق لمصرنا الخير والرخاء والإستقرار.

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