مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا.. داو جونز يرتفع بنسبة 2.1%

حققت بورصة وول ستريت الأمريكية، مكاسب هائلة في الأسهم حيث سجلت أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف.

وقفز مؤشر الداو جونز بنسبة 2.1% في جلسة الجمعة مضيفاً أكثر من 700 نقطة إلى رصيده ليحقق أعلى مكاسب يومية له في أكثر من شهر.



كما سجل المؤشر ارتفاعاً اسبوعياً بنحو 1.46% ليغلق فوق مستويات 33600 نقطة،

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.3% في جلسة الجمعة ليغلق بالقرب من مستويات 3900 نقطة، كما سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.5% وهي الأعلى في نحو شهر ونصف.

وتلقت الأسواق الأمريكية الزخم من تقرير الوظائف بعد بداية سنوية متعثرة في عام 2023، حيث أظهرت بيانات سوق العمل تباطؤ نمو الأجور في ديسمبر، مما زاد من رهانات المستثمرين على أن التضخم يتراجع وأن الفدرالي لا يجب أن يكون متشدداً بشكل كبير.

تقرير الوظائف

أظهر تقرير وزارة العمل، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بـ223000 وظيفة في ديسمبر، متوجةً بذلك عام شبه قياسي من النمو. مقارنة بـ256000 وظيفة في نوفمبر.

ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.3% عن الشهر السابق، و4.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، بعد مراجعةً بالخفض في نوفمبر. من المحتمل أن يكون هذا التباطؤ أمراً جيداً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون ضغوط الأجور، خاصة في قطاع الخدمات، عقبة رئيسية أمام تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

انخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.5%، وارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف. وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح زيادة كشوف الرواتب 203.000 وظيفة، ونمو الأجور إلى 0.4% مقارنة بالشهر الماضي.

وتصدرت قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والترفيه والضيافة والبناء، المكاسب التي حققتها الوظائف.

تؤكد الأرقام على استمرار قوة سوق الوظائف، وعلى أن عدم التوازن المستمر بين العرض والطلب على العمالة يؤدي إلى تصاعد الضغوط على الأرباح. ومع ذلك، فإن الزيادة في معدل المشاركة والمقترنة بتباطؤ نمو الأجور، تشير إلى أن بعض الضيق في سوق العمل بدأ في التلاشي.

