راشفورد بعد التغلب على إيفرتون: نستهدف الفوز بكأس الاتحاَد الإنجليزي

علّق ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد، على فوزهم في مباراة الأمس أمام إيفرتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال راشفورد في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "من الأفضل دائمًا أن تمضي قدمًا في مباريات الكأس، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي مميزة بكل تأكيد لنخوضها، يسعدنا أن ننتقل إلى الدور التالي، والأهم من ذلك أننا نحافظ على استمرار الزخم والفوز بالمباريات

وأضاف: "إيفرتون؟ يتعرضون لبعض الضغط ولكنني أعتقد أنهم قدموا أداءً جيدًا، لم يصابوا بالذعر بعدما استقبلت شباكهم هدفًا في وقت مبكر جدًا، عادوا إلى المباراة مرتين - كان أحدهما غير محتسب - ولذلك هم ما زالوا يقاتلون سويًا، آمل أن تتحسن الأمور لهم".

وواصل: "مستواي؟ من حيث الأداء، من المحتمل أن يكون هذا أفضل ما كنت عليه، لذلك أشعر أنني بحالة جيدة على أرض الملعب، فأنا أتواجد في مراكز ومناطق لتسجيل الأهداف، إذا واصلت خلق الفرص، أشعر أنني سأستمر في التسجيل".

وفميا يتعلق بإمكانية الفوز بالكأس، قال: "هذا هو الهدف، وهذا هو سبب قيامنا بما نقوم به ولماذا نعمل بجد، نريد أن نكون في النهائيات وأكبر المباريات، في النهاية، نريد أن نفوز بألقاب عديدة، نأمل هذا الموسم لدينا فرصة للقيام بذلك".