لتحقيق أهداف أكثر استدامة..شاهد| إعادة تدوير الخبز القديم في هولندا

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا عن تفاصيل إعادة تدوير الخبز في هولندا وذلك من أجل تحقيق أهداف أكثر استدامة.. فما القصة؟



في هولندا، يتم تحضير 700 ألف رغيف خبز يوميا، وعادة ما ينتهي الأمر بالخبز إلى أحواض علف الماشية أو النفايات بحسب ما يؤكده ثلاثة خبازين من مدينة وسترفورت الهولندية، فلقد طور الثلاثة طريقة لاستخدام بعض الخبز القديم في تحضير الخبز الجديد، وللقيام بذلك يجب أولاً إجراء عملية فرز للأرغفة القديمة ويتوجب أيضا التخلص من أيّ شيء يمكن أن يكون ضارًا لأولئك الذين يعانون من الحساسية وأشياء أخرى.



و يمكن إعادة تدوير حوالي 20-30 بالمائة من الخبز القديم، ثمّ يتم تجفيفه ويُطحن بعد ذلك جيدًا. ينتج عن هذا عجين مخمر، يمكن للخبازين إضافته بعد ذلك إلى عجينهم الجديد.



و يتلقى المشروع دعمًا أوروبيًا، الآن يسعى اصحاب المشروع إلى إعادة تدوير 10 آلاف كيلوجرام من الخبز سنويًا، في حين يكمن الهدف في إعادة تدوير مائة ألف كيلوجرام من الخبز.

