بلوك شتوي كاجوال.. أحمد حسن في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد حسن بلوك شتوي، بملابس رياضية كاجوال في جلسة تصوير أمام سيارته، وتفاعل معه متابعوه عبر السوشيال ميديا.

وعلق أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على تعادل نادي الزمالك مع نظيره الداخلية بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الصقر عبر حسابه على “فيسبوك”: "الزمالك يخطف نقطة تعادل متأخرة بصعوبة أمام الداخلية".

وسجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمى الزمالك بعد تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد عواد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 95 سجل محمد عبد الغني هدف التعادل للزمالك أمام الداخلية لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.