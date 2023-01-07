عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن .. مطالب بإعفاء إعفاء مكاتب الحج والعمرة من رسوم التراخيص

المعتمرين
المعتمرين

قال رئيس لجنة السياحة الدينية بالأردن ، في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الهجري في شهر اغسطس الماضي وحتى مطلع العام الحالي بلغ نحو 68 ألف معتمر براً وجواً.


وقال روبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، في تزايد وارتفاع، موضحا أن تزايد الإقبال جاء نتيجة العطلة المدرسية، والأسعار المناسبة والمشجعة لرحلات العمرة.


وتوقع زيادة في الطلب على رحلات العمرة خلال شهري يناير وفبراير، داعياً الجهات المعنية إلى تمديد برنامج استدامة، وإعفاء مكاتب الحج والعمرة من رسوم التراخيص أو تخفيضها.


وأشار روبين، إلى أن سعر رحلة العمرة براً يتراوح ما بين 260-275 دينارا للشخص في الغرفة الرباعية، حيث يشمل المبلغ رسوم التأشيرة والإقامة والنقل بحافلات حديثة، في حين تتراوح أسعار رحلة العمرة جواً من 475-500 دينار للشخص، لافتا إلى أن أعداد الحافلات التي نقلت المعتمرين براً خلال الأشهر الخمسة الماضية، وصلت إلى 1450 حافلة.

رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالة عزاء إلى ملك الأردن في وفاة المجالي

الأردن.. اختفاء طالب في بريطانيا وبيان عاجل من الخارجية

الأردن رحلات العمرة مكاتب الحج والعمرة لجنة السياحة رسوم التراخيص موسم العمرة لجنة السياحة الدينية السياحة الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

باطلة.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مشاركة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تقارب 13 ألف جنيه.. تعديل أسعار تذاكر الطيران لموسم العمرة

هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة .. اعرف الرأي الشرعي

ترشيحاتنا

بعد الزيادة الجديدة .. سعر شيري تيجو 7 في مصر |صور

من يشكو مقامه الذي أقامه الله فيه.. علي جمعة: انتبه لـ 10 حقائق

مفاجأة صادمة لعشاق آيفون .. آبل "تقتل" أرخص هواتفها

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

كريستيانو رونالدو الدليل .. خالد الغندور: برونو سافيو لعب وهو موقوف

كلمات مؤثرة فى وداعه.. ماذا يسمي جورج وسوف ابنه على الهاتف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسياخ في رجلها .. ما لا تعرفه عن مرض أمل حجازي

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

اﻟﻤﺰﻳﺪ