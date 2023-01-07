بدء التسجيل للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

أطلق الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية إشارة البدء للتسجيل للبرنامج الصيفي لتدريب طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية الأربعة بموقعي مدينة نصر وأنشاص على المجالات المختلفة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .



وذلك في إطار دور هيئة الطاقة الذرية القومي والحيوي لبناء الخبرات والكوادر البشرية وتأهيل الشباب في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة البرنامج النووي المصري، إيماناً منها بأن الشباب هم عماد بناء الجمهورية الجديدة في مصر واملها للمستقبل في السنوات المقبلة.



وصرح الحاج بأن الهيئة بجميع قيادتها وعلمائها وادارتها الفنية والادارية المسئولة عن البرامج التدريبية سيقومون بدعم هذا البرنامج بهدف إنجاحه لأن هؤلاء الشباب هم نواة الكوادر البشرية التي تسعى الهيئة لبنائها للبرنامج النووي المصري.

وأكد الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الهيئة فتحت التقدم للتسجيل من بداية يناير 2023 وسيستمر التسجيل حتى أول ابريل 2023 على أن يبدأ التدريب خلال الفترة من 16 يوليو 2023 حتى 14 سبتمبر 2023. كما أكد على على أن التدريب سيشمل الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات المصرية سواءاً الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لايقل عن جيد . كما أفاد بأن جميع شروط التقديم معلنة على الصفحة الخاصة بمركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، وأن التدريب سيشمل جميع التخصصات في مجالات الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، الطب، كما سيشمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تسعى لتدريب أكبر عدد من طلبة الجامعات المصرية أسوة بما تم في العام الماضي حيث كان برنامج التدريب الصيفي الماضي هو الأكبر في مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك وعدد الجامعات المشاركة به بالإضافة إلى التنوع الجغرافي الممثل لجميع محافظات مصر، وأن الهيئة تضع كل امكانتها العلمية والبحثية لتأهيل جيل من الخريجيين من شباب الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولخدمة البرنامج النووي المصري.