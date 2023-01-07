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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

صدى البلد

أعلن الفنان جورج وسوف ، عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ، وذلك بعد أن وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس .

شاهد الفيديو:

وكتب جورج وسوف، عبر صفحته على فيس بوك: "المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ، يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل  الظهر يوم الأحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الأشرفية .


وتابع جورج وسوف: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة".

وفي أول رد فعل لها بعد وفاة نجلها، قامت شليمار شبلي والده الراحل وديع جورج وسوف بوضع صورتهم على حسابها على انستجرام.

وقامت والدة وديع جورج وسوف بوضع صورتها مع ابنها الراحل على حسابها الخاص على انستجرام بعد ساعات من رحيله ، وإليكم التفاصيل….

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