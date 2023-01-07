6 شهور لـ سنتين.. الفرق بين عقوبة التنمر على ذوي الهمم والأشخاص العاديين

واجه المشرع المصري جريمة التنمر وذلك من منطلق كونها أحد أخطر الظواهر التي باتت منتشرة وبشكل كبير، فهي لم تعد تقتصر على طبقة معينة بل باتت هذه الظاهرة متواجدة في كل الطبقات الاجتماعية لتمتد اذرعها لأشخاص ذوي الهمم.

ويعد التنمر على ذوي الهمم، أخطر وأكثر تاثيرا وذلك لما يتسبب فيه من ضرر واسع لهذه الأشخاص وذلك لقلة حيلتهم وعدم قدرتهم الدفاع على أنفسهم.

ويكون التنمر على ذوي الهمم اكبر ضرراً ،وذلك لقلة حياتهم يعتبرون، حيث يقع هذا الفعل عليهم من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم .

التنمر على الأشخاص العاديين

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة وقف القانون رادعا أمام كل من تسول له نفسه التمر على غيره، وذلك بوضع عقوبات رادعة تضمنها قانون العقوبات، حيث نصت 309 مكرر بعد إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

عقوبة التنمر على أشخاص ذوي الإعاقة



وتضمنت التعديلات التي تقدم بها النائب محمد السلاب والذي وافق عليها مجلس النواب واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها عقوبات رادعة لمن يتنمر على ذوي الهمم حيث عاقبت المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.