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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السعدني لجمهوره مع بداية العام الجديد: يارب سنة سعيدة

صدى البلد

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، صوراً جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “يارب سنة جديدة سعيدة”.

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أخويا الجدع.. محمد إمام بصحبة أحمد السعدني في أحدث ظهور

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يذكر أن آخر أعمال احمد السعدني مسلسل “بطلوع الروح” الذي يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

بداية العام الجديد احمد السعدنى مسلسل “بطلوع الروح”

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