أحمد السعدني لجمهوره مع بداية العام الجديد: يارب سنة سعيدة

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، صوراً جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “يارب سنة جديدة سعيدة”.

يذكر أن آخر أعمال احمد السعدني مسلسل “بطلوع الروح” الذي يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .