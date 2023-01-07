إصابة شاب بطلق نارى بالخطأ خلال مشاجرة في دشنا

أصيب شاب بطلق نارى خاطىء، خلال مشاجرة، اليوم السبت، بين عائلتين بمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين، نتج عنها إصابة حمزه.ع، 31 عاما، بطلق ناري بطريق الخطأ.

وتكثف أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة وضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.



ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.