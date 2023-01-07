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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفيرنا في لشبونة يلتقي رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرتغالية-المصرية | صور

صدى البلد

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدي البرتغال، أعضاء مجموعة الصداقة البرتغالية-المصرية المُشكلة حديثاً بالبرلمان البرتغالي للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البرتغالية، وخطة التعاون خلال العام الجاري.


وتناول اللقاء نتائج جهود العام الماضي، والتي أثمرت عن عقد النسخة الأولى من "منتدى الشراكة من أجل الاستثمار بين مصر والبرتغال" في لشبونة، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الفضاء، كما ناقش الاجتماع زيارات المسئولين البرتغاليين المرتقبة إلى مصر، والتي تتضمن زيارتي وزيرة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا البرتغالية ووزير الصحة لمصر خلال شهر فبراير القادم، ومذكرات التفاهم المقترح توقيعها علي هامش الزيارتين، وكذا تم مناقشة جهود الجانبين لتسيير رحلات مباشرة لتسهيل حركة السياحة والتجارة البينية والزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال.
 

اتفق الجانبان على أهمية عقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، كما أعرب أعضاء المجموعة عن تطلعهم لتشكيل مجموعة مناظرة بالبرلمان المصري لصياغة برامج وأنشطة تستهدف دفع العلاقات البرلمانية، بما يعزز من العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

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