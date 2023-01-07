تجربة ودية للإسماعيلي ضد بلبيس استعدادًا للمقاولون العرب

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة مباراة ودية ضد فريق بلبيس يوم الاثنين المقبل، على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار رغبة "ميدو" بإقامة تجربة ودية فى اليوم التالي للمباريات الرسمية من أجل تجهيز جميع عناصر الفريق، بالإضافة إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين الشباب والصاعدين للاستعانة بأي منهم فى أقرب وقت حسب رؤيته الفنية.

ويختتم الإسماعيلي، اليوم السبت، تحضيراته لملاقاة حرس الحدود غدًا، الأحد، فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن شهر يناير الجاري يشهد ضغط مباريات منتظرا للإسماعيلي، حيث سيواجه بعد مواجهة حرس الحدود، فريق المقاولون العرب "13 يناير"، ثم طلائع الجيش "18 يناير"، يليهما أسوان "23 يناير"، قبل أن يختتم بمواجهة الداخلية "27 يناير".