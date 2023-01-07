الشباب والرياضة تواصل المشاركة في فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة

تواصل وزارة الشباب والرياضة “الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة المركزية لتمكين الشباب”، المشاركة في فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، بمشاركة 12 دولة عربية، والذي يتم تنفيذه بقصر القبة الرئاسي خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجاري .

ويشهد المعرض إقبالا كبيرا، ونالت المعروضات الخاصة بجناح وزارة الشباب والرياضة استحسانا كبيرا من رواد المعرض، حيث تتميز بالدقة والتنوع، من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات، منها معرض لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية، كما تتضمن مشاركة الوزارة في تقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات لحماية النشء والشباب من المخاطر الفكرية والتعريف بتراثيات القاهرة التاريخية.

تأتي مشاركة الوزارة بتلك المعارض ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصه على دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة بتلك المعارض التي تنظمها الوزارة بالمحافظات المختلفة، وأيضاً المشاركة بالمعارض التي تنظمها الوزارات والجهات المنوطة بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

يذكر أن المعرض مفتوح أمام الجمهور مجانا خلال تلك الفترة، علماً بأن الدخول من بوابة رقم (1) طوال أيام المعرض.